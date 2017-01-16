Londra Gazete
Son haberler
15 Ocak 2017 - “Ulaşıma zam yapılması doğru bir karar mı?”
14 Ocak 2017 - Obama’yı nasıl bilirdiniz?
14 Ocak 2017 - Brexit ve Kıbrıs meselesi Toplum Merkezinde konuşulacak
14 Ocak 2017 - Birlik Cemi gönülleri bir araya getirdi
13 Ocak 2017 - UETD’liler Portsmouth’da buluşacak
Home / İngiltere ve Londra / Babalarda iş-ev dengesi giderek daha çok stres yaratıyor

Babalarda iş-ev dengesi giderek daha çok stres yaratıyor

— 16 Ocak 2017

İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, çalışan babaların yaklaşık yüzde 50’si çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek istedikleri için iş hayatlarının daha az stresli olmasını istiyor.

Working Families (Çalışan Aileler) adlı yardım derneğinin yaptığı araştırma, babaların üçte birinin işleri ve hayatları arasında daha iyi bir denge kurmak için maaşlarının bir kısmından fedakarlık etmeye hazır olduğunu ortaya koydu.

Ancak raporda işverenlerin babalara çocuk bakımında daha aktif bir rol almaları için yeteri kadar yardımcı olmadığı belirtildi.

Ankete katılan 2.750 babanın 900’ünden fazlası çoğu zaman yorgun hissettiklerini, 550’si ise mesai saatlerinin dışında da çalıştığını belirti.

Working Families, işverenlerin çalışan babaların aile hayatını desteklememesinin ‘babalık cezası’na yol açtığına dikkat çekti.

Dernek, aileleriyle daha fazla vakit geçirmek isteyen babaların, becerilerini kullanmalarını ve kazançlarını olumsuz etkileyen işlere razı olduklarını ekledi.

Cinsiyet eşitliğini savunan Fawcett Society yardım derneği de daha önce kadınların erkeklerden daha az kazanmasının ‘annelik cezası’na yol açtığını söylemişti.

Working Families başkanı Sarah Jackson, “Babalığa ceza kesmemek ve annelere kesilen cezanın da üstesinden gelmek için işverenlerin anneler ve babalar için iş ve aile hayatlarını dengeleyebilecekleri bir sistem oturtmaları gerekiyor” diyor.

DEĞİŞEN AİLE DİNAMİĞİ

İşverenlerin oluşturduğu Yöneticiler Enstitüsü (Institute of Directors), yardım derneğinin fikirlerine katıldığını ifade ederek, patronların hem kadınlara hem erkeklere daha esnek iş olanakları sağlamaları gerektiğini belirtti.

Institute of Directors yöneticisi Seamus Nevin, hükümetin ayrıca doğum izinlerinin geliştirilmesi ve babaların da yeni doğan bebekleriyle zaman geçirmesinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Nevin, “Anne ve babanın ebeveynlik görevlerini yarı yarıya paylaşmasının şirketlere ve ekonomiye sağlayacağı katkı ortada. 90’ların ortasından günümüze evde kalan ve çocuklara bakan babaların sayısı iki katına çıktı ancak kadınlar hala daha ebeveynlik görevlerinin çoğunu üstlenen taraf” dedi.

Nevin, “Babaların ebeveynlik görevlerini daha fazla üstlenmek istemesi çok olumlu bir gelişme ancak yasa ve işyerleri bu değişen aile dinamiğine ayak uyduramadı” diye ekledi. (bbctürkçe)

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

12 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 828

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close