Canlı bomba şüphelisini yakalayan iki polis memuru ‘YıIın Cesaret Ödülü’ne aday

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Londra’da Arsenal’ın stadı Emirates’in yakınlarında canlı bomba olduğundan şüphenilen bir kişiyi yakalayan iki polis memuru ‘Yılın Cesaret Ödülü’ne aday gösterildi.

Highbury’deki Avenell Road üzerinde intihar yeleği giydiğinden şüphelenilen ve yol ortasında bağırmaya başlayan bir kişiyi halkın güvenliğinin tehlikede olduğunu düşünerek harekete geçen iki polis memuru Jason Hodgson ve Alex Field, üzerine atlayıp, sarılarak yakalamıştı. Bu arada askeri tecrübesi olan üçüncü bir polis de yeleğin içinde cep telefonları ve renkli elekrik kabloları bulmuştu. Ancak düzeneğin zararsız olduğu tespit edildi.

Ancak daha sonra yapılan araştırmada canlı bomba olarak kendini lanse eden ve gelen silahlı ekipler tarafından tutuklanan şahsın, ruh sağlığı ile ilgili problemleri olan biri olduğu belirlendi. Bu kişinin karmaşık bir kablo ile telefonları kendine bağladığı ortaya çıktı. Ancak bu olay olabilecek terörist saldırıda neler yapılması gerektiğini de göstermiş oldu.

Metropolitan Police tarafından verilecek Yılın Cesur Kişi Ödülü adayları arasına bu olayı sonlandıran iki polis memuru da yer alıyor. Halk oylaması ile belirlenen bu ödül için bu gece yarısından başlayarak, 6 Şubat tarihine kadar www.met.police.uk/bravery-awards adresine girerek adaylar arasında seçim yapmak mümkün.