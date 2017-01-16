Londra Gazete
Son haberler
16 Ocak 2017 - Turizm sektöründe dev anlaşma
15 Ocak 2017 - “Ulaşıma zam yapılması doğru bir karar mı?”
14 Ocak 2017 - Obama’yı nasıl bilirdiniz?
14 Ocak 2017 - Brexit ve Kıbrıs meselesi Toplum Merkezinde konuşulacak
14 Ocak 2017 - Birlik Cemi gönülleri bir araya getirdi
Home / İngiltere ve Londra / Canlı bomba şüphelisini yakalayan iki polis memuru ‘YıIın Cesaret Ödülü’ne aday

Canlı bomba şüphelisini yakalayan iki polis memuru ‘YıIın Cesaret Ödülü’ne aday

— 16 Ocak 2017

 

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Londra’da Arsenal’ın stadı Emirates’in yakınlarında canlı bomba olduğundan şüphenilen bir kişiyi yakalayan iki polis memuru ‘Yılın Cesaret Ödülü’ne aday gösterildi.

Highbury’deki Avenell Road üzerinde intihar yeleği giydiğinden şüphelenilen ve yol ortasında bağırmaya başlayan bir kişiyi halkın güvenliğinin tehlikede olduğunu düşünerek harekete geçen iki polis memuru Jason Hodgson ve Alex Field,  üzerine atlayıp, sarılarak yakalamıştı. Bu arada askeri tecrübesi olan üçüncü bir polis de yeleğin içinde cep telefonları ve renkli elekrik kabloları bulmuştu. Ancak düzeneğin zararsız olduğu tespit edildi.

Jason Hodgson ve Alex Field

 

 

Ancak daha sonra yapılan araştırmada canlı bomba olarak kendini lanse eden ve gelen silahlı ekipler tarafından tutuklanan şahsın, ruh sağlığı ile ilgili problemleri olan biri olduğu belirlendi. Bu kişinin karmaşık bir kablo ile telefonları kendine bağladığı ortaya çıktı. Ancak bu olay olabilecek terörist saldırıda neler yapılması gerektiğini de göstermiş oldu.

Metropolitan Police tarafından verilecek Yılın Cesur Kişi Ödülü adayları arasına bu olayı sonlandıran iki polis memuru da yer alıyor. Halk oylaması ile belirlenen bu ödül için bu gece yarısından başlayarak, 6 Şubat tarihine kadar www.met.police.uk/bravery-awards adresine girerek adaylar arasında seçim yapmak mümkün.

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

12 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 828

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close