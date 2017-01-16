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Emre Mor, Londra’da yüzük taktı (VIDEO)
— 16 Ocak 2017
Emre Mor, nişan yüzüklerini taktığı Başkan Ender Açıl ve kız arkadaşı Canan Maraşlı ile.
Türk Milli Takımı ve Almanya’nın Dortmund takımında oynanan Emre Mor, özel bir davet üzerine Londra’ya geldi.
Türk Ligi İkinci Küme takımlarından Koçgiri FC’nin Başkanı Ender Açıl’ın kız isteme partisine katılan genç futbolcu büyük ilgi gördü.
Geçtiğimiz Cumartesi akşamı takımın da sponsorluğunu yapan Arcway’deki Mosaic Restaurant’taki partide Başkan Ender Açıl ve kız arkadaşı Canan Maraşlı’nın nişan yüzüklerini takarak, mutluluklar dileyen Emre Mor daha sonra bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Geceye Koçgiri FC yöneticileri, teknik kadro ve futbolcuları da katıldı.
Koçgiri FC Sekreteri Ozan Akkaya, Koçgiri takımının antrenörü Önder Açıl’ın yakın arkadaşı, aynı zamanda Emre Mor’un da menajerliğini yapan Muzzy Özcan aracılığıyla katılımın gerçekleştiğini söyledi.
Emre, gece boyunca Koçgirili futbolcularla birlikteydi.
Emre Mor ve Koçgiri FC Başkanı Ender Açıl.
Emre Mor, Ozan Alkaya, Türkiye bayanlar ümit takımı oyuncusu Hidayet Yelken ve Koçgiri Menajeri Önder Açıl’la.
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