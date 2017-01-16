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En zengin 8 insanın serveti 3.6 milyara bedel

— 16 Ocak 2017

Guardian’ın geniş yer ayırdığı bir diğer haber de İngiliz yardım kuruluşu Oxfam’ın gelir adaletsizliğine yönelik çağrısı oldu.

Davos’ta toplanacak Dünya Ekonomik Forumu öncesinde bir açıklama yapan Oxfam, dünyanın en zengin 8 insanının dünyanın en yoksul 3.6 milyar insanından daha fazla servete sahip olduğunu duyurmuş, liderlerden bu durumu düzeltmek için adım atmalarını talep etmişti.

Geçen yılki araştırmada dünyanın en zengin 62 insanının serveti dünyanın en yoksul yarısına denk çıkmıştı. Bu yıl rakamın 8’e inmesinin nedeni ise Hindistan ve Çin’deki insanların tahmin edilenden daha yoksul olduğunun ortaya çıkması üzerine verilerin güncellenmesi.(bbctürkçe)

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