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Erhun’lu Walsall, lidere fark attı: 4-1

— 16 Ocak 2017

Walsall’un farklı galip geldiği maçtan bir an. (Fotoğraf: Walsall FC website)

Erhun Öztümer’in de bir gol attığı maçta Walsall, Sky Bet League One’da lider Sheffield United’ı sahadan sildi: 4-1

Sahasında güçlü  rakibini konuk eden Walsall, daha 5. dakikada 1-0 öne geçti. Konuk ekip 10. dakikada skoru eşitledi: 1-1. İlk yarı bu skorla kapandı. İkinci devreye hızlı giriş yapan Walsall, 58 ve 67. dakikalarda bulduğu golle farkı bir anda ikiye çıkardı. 76. dakikada Walsall’un kazandığı  penaltı vuruşunu Kıbrıslı Türk futbolcu Erhun Öztümer gole çevirdi ve skoru 4-1 olarak belirledi.

Karşılaşmayı 6 bin 899 futbolsever takip etti. Erhun Öztümr sahada 88 dakika kalırken, Walsall 26 maçta 34 puana yükselip 14’üncü sıraya oturdu.

Walsall, 21 Ocak Cumartesi günü yine kendi sahasında Bristol Rovers’ı ağırlayacak.

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