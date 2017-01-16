İngiltere’de ezici çoğunluk ‘Türkiye’ diyor

Dünyanın popüler seyahat ve turizm haberleri portalı www.travelmole.com tarafından yapılan okur anketinde Türkiye için umut verici sonuçlar var.

Site okurlarına tek bir soru soruyor;

Sizce, Türkiye İstanbul’daki teröre rağmen güçlü bir biçimde satılıyor mu?

Cevapların yüzde 61’i evet, yüzde 39’8 ise hayır diyor.

Alexa global sıralamada 137,753, Birleşik Krallık sıralamasında ise 14,887. Sırada olan Travelmole genellikle tur operatörlerinin, seyahat edenlerin ve otelcilerin takip ettiği bir kaynak. Bu anlamda Birleşik Krallık için önemli bir referans kaynağı.

Siteye 703 turizm haber sitesi ve online gazetenin linki verilmiş. Dünyanın en çok takip edilen seyahat sitesi TripAdvisor verileri de aynı sonuçları yansıtıyor. Sitedeki Türkiye tatil aramalarında, iç pazarın hemen ardından Rusya ile aynı oranlarda Birleşik Krallık yeralıyor.