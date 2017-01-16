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Kıbrıs müzakerelerinde tarihi eşikler aşıldı

— 16 Ocak 2017

Anastasiadis-Guterres-Akıncı.

İsviçre’deki Kıbrıs müzakerelerinde, Türk ve Rum tarafının ilk defa haritalarını sunması ve ilk defa garantör ülkelerin de katılımıyla “Güvenlik ve Garantiler”ana gündem maddesiyle konferans düzenlenmesi gibi tarihi adımlar atıldı.

İsviçre’nin Cenevre kentinde yürütülen Kıbrıs müzakerelerinde, tarafların ilk defa haritalarını sunması ve garantör ülkelerin katılımıyla “Güvenlik ve Garantiler” ana başlığıyla konferans düzenlenmesi gibi tarihi eşiklerin aşılmasına rağmen çözüm için daha katedilmesi gereken çok yol olduğu belirtiliyor.

Kıbrıs müzakerelerine ilişkin Cenevre’de 9-12 Ocak’ta hem taraflar arasında ikili görüşmelerin hem de garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin katıldığı tarihi beşli toplantının ardından teknik konuları görüşmek üzere 18 Ocak’ta garantör ülkelerden uzmanlar bir araya gelecek.


ÇALIŞMALARIN HIZLANMASI BEKLENİYOR
Süreç sonunda yeterli ilerleme sağlanırsa üst düzey boyuta taşınacak müzakerelerde, Kıbrıs’ta iki toplumlu bir federal yapının oluşturulması için çalışmaların hızlanması bekleniyor.

Türkiye ve KKTC, Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin mevcudiyetinin her koşulda devam etmesi gerektiğini savunurken Yunanistan ve Rum tarafı ise hem garantörlüklerin kaldırılması hem de Türk askerlerinin adadan ayrılması şartını ileri sürüyor.

HARİTALARA İTİRAZ

Cenevre’deki müzakerelerin son gününde taraflar, hazırladıkları harita önerilerini BM’ye sunmuş olsa da hem Türk hem de Rum tarafı sunulan haritaların “kabul edilemez” olduğunun altını çizdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafının sunduğu haritayla ilgili olarak “Gerçekten kabul edilecek bir harita değil, bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk de çıkmaz.” ifadelerini kullandı. (aa)

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