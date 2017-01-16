Lezzet tutkunlarının adresi: LEVANTE PİDE RESTAURANT

30 yılı aşkın süredir restaurant sektöründe hizmet veren, bu işin çıraklığından gelen Ali Bora; tecrübesini, dokuz yıl önce Güney Londra’nın Lewisham bölgesinde açtığı Levante Pide’ye taşıyarak ustalığını bir kez daha gösteriyor.

Türkiye’nin ünlü restaurantlarında çalıştıktan sonra bilgi birikimini İngiltere’ye taşıyan ve Levante Pide lezzetlerini bölgede geniş bir kesimle buluşturan Ali Bora, sürekli yenilik peşinde koşan bir girişimci…

SADECE MİDELER DEĞİL GÖZLER DE BAYRAM EDİYOR!

Levante Pide’ye adım attığınız andan itibaren farklı bir atmosfer sizi karşılıyor. İşletmenin dekorasyonu ve tablolar-biblolar, ortamı klasik bir restaurant havasından çıkarıyor. Dolayısıyla Levante Pide’ye gidenlerin sadece mideleri değil gözleri de bayram ediyor.

Ali Bora; Levante Pide’nin hizmet ve müşterilerine sunduğu lezzet farklılığının, Google istatistiklerine de yansıdığını ifade ederek, “Bizim liderliğimiz sözde değil. Farkımız rakamlara da yansımış durumda” diyor.

LONDRA’NIN EN ÇOK BİLİNEN RESTAURANTLARINDAN…

Ali Bora’nın verdiği bilgilere göre Levante Pide; sosyal medyada ‘The Best Turkish Restaurant’ şeklinde yapılan aramalar sonucunda Güney Londra’nın en çok bilinen ve fotoğrafları ile videoları on binlerce kişi tarafından izlenen ikinci restaurantı… Bilinirlik oranı Londra genelinde de ilk beşte yer alan Levante Pide, böylelikle çok daha geniş bir kesimin, sosyal medya aracılığıyla Lewisham’daki lezzet kapısı olmuş durumda…

“2016 EN BAŞARILI YILIMIZ”

Dokuz yıldır faaliyet gösteren Levante Pide, 2016 yılını da oldukça başarılı bir şekilde geride bırakmış… Ali Bora, “2016, müşteri sayısı anlamında en başarılı yılımız oldu. Bizi ziyaret eden müşteri sayısı günden güne hızla artıyor ve bu durum bizleri sürekli olarak yenilik yapmaya zorluyor. Biz de müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunmak için elimizden gelen çabayı gösteriyor, işletmemizi layık olduğu yere müşterilerimizle birlikte taşıyoruz” dedi.

KALİTELİ HİZMET, ZENGİN MENÜ…

Bölgedeki bütün etnik kökenlerden büyük ilgi gördüklerini söyleyen Ali Bora, “Lahmacundan pide çeşitlerine, Anadolu’nun geleneksel kebaplarından, balık ve sulu yemeklere kadar oldukça zengin bir menüye sahibiz” diye konuştu.

YENİLİKLER VE MODERNİZASYON BİTMİYOR

Levante Pide’nin adeta damakları çatlatan lezzetleri bunlarla da sınırlı değil. Tandır ekmeğini işletme içinde yapıp müşterilere sıcak sıcak servis edeceklerini belirten Ali Bora, kaburga, karides ve fish güveç lezzetlerini de sunduklarını vurguladı. Ali Bora, sadece lezzet değil restaurantın hijyenini en üst düzeye çıkarmak için modernizasyon çalışmalarının süreklilik arz ettiğini de aktardı.

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187 Lewisham High Street, London, SE13 6AA adresinde hizmet veren Levante Pide, haftanın yedi günü sabah 11.00’den akşam 23.30’a kadar bütün lezzet tutkunlarına hizmet veriyor. Levante Pide’de rezervasyon yaptırmak için 020 8297 6266 numaralı telefonu da arayabilirsiniz.