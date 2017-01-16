Reina saldırganı İstanbul’da yakalandı

Piccadilly Circus karanlığa gömüldü— 16 Ocak 2017
İngiltere’nin başkenti Londra’daki Piccadilly Circus meydanındaki ışıklı reklam panoları, yenileme çalışmaları sebebiyle bu sabah karanlığa büründü.
Yılbaşı gecesi Reina‘da 39 kişiyi katleden ‘Abu Muhammed Horasani’ kod isimli Abdulkadir Masharipov İstanbul‘da yakalandı.
Büyük gizlilik içinde yürütülen operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından gerçekleştirildi. Terörist arkadan kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.
Esenyurt’ta düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan teröristin yanında oğlunun da bulunduğu öğrenildi. Teröristin sağlık kontrolünden sonra Emniyet’e getirileceği öğrenildi.
Özbek asıllı terörist Abdulgadir Masharipov’un eşi 12 Ocak’ta Maltepe’de bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Yanında olan 1.5 yaşındaki kızı koruma altına alınmıştı. Masharipov’un ise saldırıdan sonra yanına 4 yaşındaki oğlunu alarak kaçtığı tespit edilmişti.(hürriyet)
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