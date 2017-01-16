Turizm sektöründe dev anlaşma

İNGİLTERE’DE turizm sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Just2Travel ve Eco Turkey Travel, Just2Travel Ltd bünyesi altında birleşti. Eco Turkey Travel ve Just2Travel arasında uzun süredir devam eden ikili görüşmeler birleşmeyle sonuçlandı. Just2Travel markası altında birleşen 2 şirket, İngiltere’de turizm sektöründeki dengeleri değiştirdi. İngiltere ve Türkiye turizm sektöründe lider olmak, dünya turizm sektöründen de daha fazla pay almak hedefiyle bütünleşmeyi sağlayan şirketler, Just2 Travel logosu altında 2017 yılına iddialı giriyor.

KALİTEMİZ ORTADA

Birleşmenin detayları hakkında konuşan Just2Travel ortaklarından Murat Yüksel, “Grubumuzun birleşmeden sonraki kapasitesi iki katına çıkacak. Bu da Türkiye turizmi açısından büyük önem taşıyor. Bünyemizdeki iki firmanın verdiği hizmetler ortada. Ayrıca Eco Turkey ve Just2Travel’ın Türkiye’deki etkinliği tartışılamaz seviyede. Bu tabloya bakıldığında bu birleşmenin Türk turizmindeki kazanımı üst seviyelere taşıyacağını söyleyebilirim.” dedi.

GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİRDİK

Otellerle ve DMC şirketleriyle direk kontratlar yapılmaya başlandığını söyleyen Ali Keskin ise, “Hedeflerimiz büyüdü. Müşteri gücümüzü, altyapımızı ve insan kaynaklarımızı birleştiriyoruz. Ayrıca özellikle İngiltere pazarında ciddi tanıtım çalışmalarına başladık. İngiltere’de İngiliz medyasında ve yerel Türk medyasında duyurularımız yayınlanacak. Ayrıca taksitli tatil satışları da gündemimizde. Yakın zamanda İngiltere, İskoçya, İrlanda ve değişik ülkelerde fuarlara katılarak tanıtımımızı güçlendireceğiz. Bu süreç içinde Turizm Bakanlığı’yla da görüşmelerimiz oluyor. Biz pazarlara ilişkin görüşlerimizi yetkili isimlerle paylaşıyoruz.” diye konuştu.

DÜNYANIN HER YERİNE TATİL PAKETLERİ

Sektörde birçok firmaya örnek olacak bir yapılanmaya imza attıklarını vurgulayan Murat Yüksel, “Çok önemli bir girişim başlattık, bu yüzden tüm çalışmalarımızla hedefe kilitlenmiş durumdayız. Bu birleşmeden sonra tüm destinasyonlarda müşterilerimize daha kaliteli ve uygun fiyata tatil imkanı sunacağız. Yüksel, “Türkiye ve Kıbrıs dahil, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, İspanya, İtalya, Yunanistan gibi pek çok ülkeye en uygun fiyata paket tatil imkanlarımız var” dedi.

Just2Travel 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Edmonton bölgesinde iki ayrı ofiste hizmet veriyor.

Firmanın ana ofisi Edmonton Shopping Centre’da 52 South Mall, Edmonton Green Shopping Centre,

London, N9 0TN, tel; 0203 598 1818. İkinci ofisi ise 274 Hertford Road, Edmonton London, N9 7HE adresinde olacak. Tel; 0203 1190004 ve Mob: 0777 598 1818 – 07962174490