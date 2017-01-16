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Uçağı kaçıran yolcu havalimanı çalışanını tokatladı (VIDEO)

— 16 Ocak 2017

Pazartesi sabahı uçağını kaçıran bir kadın yolcunun sinir krizi geçirmesi sonucu havalimanında çalışan bir görevliye saldırması, orada bulunan bir başka yolcunun kamerasından saniye saniye görüntülendi.

Londra’nın Stansted Havalimanında yaşanan olayda uçuşuna geç kalan ve bu sebeple uçağa bindirilmeyen bir kadın, havaalimanında kaosa yol açtı. Önce yüksek sesle çalışanlara bağıran kadın hızını alamayarak bir çalışanı tokatladı. Olayın her anını telefonuna kaydeden bir yolcu, sosyal medyaya yüklediği videoda “43 numaralı geçitten geç kaldığı için alınmayan bir yolcu havalimanı çalışanlarından birine tokat attı” diyerek durumu özetledi.

 

Essex Polisi’nin yaptığı açıklamada kadının göz altına alındığı belirtilirken, bu ve benzeri davranışların hiçbir şekilde tolere edilmeyeceği ve gerekli yasal işlemlerin polis tarafından başlatılacağının altı çizildi.

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