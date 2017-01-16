Uçağı kaçıran yolcu havalimanı çalışanını tokatladı (VIDEO)

Pazartesi sabahı uçağını kaçıran bir kadın yolcunun sinir krizi geçirmesi sonucu havalimanında çalışan bir görevliye saldırması, orada bulunan bir başka yolcunun kamerasından saniye saniye görüntülendi.

Londra’nın Stansted Havalimanında yaşanan olayda uçuşuna geç kalan ve bu sebeple uçağa bindirilmeyen bir kadın, havaalimanında kaosa yol açtı. Önce yüksek sesle çalışanlara bağıran kadın hızını alamayarak bir çalışanı tokatladı. Olayın her anını telefonuna kaydeden bir yolcu, sosyal medyaya yüklediği videoda “43 numaralı geçitten geç kaldığı için alınmayan bir yolcu havalimanı çalışanlarından birine tokat attı” diyerek durumu özetledi.

Late passenger slaps a member of staff @STN_Airport because she was late & gate 43 closed. pic.twitter.com/k4tOVtOdj8 — Comz (@comz90) 9 Ocak 2017

Essex Polisi’nin yaptığı açıklamada kadının göz altına alındığı belirtilirken, bu ve benzeri davranışların hiçbir şekilde tolere edilmeyeceği ve gerekli yasal işlemlerin polis tarafından başlatılacağının altı çizildi.