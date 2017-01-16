Londra Gazete
Son haberler
16 Ocak 2017 - Turizm sektöründe dev anlaşma
15 Ocak 2017 - “Ulaşıma zam yapılması doğru bir karar mı?”
14 Ocak 2017 - Obama’yı nasıl bilirdiniz?
14 Ocak 2017 - Brexit ve Kıbrıs meselesi Toplum Merkezinde konuşulacak
14 Ocak 2017 - Birlik Cemi gönülleri bir araya getirdi
Home / Spor / Waltham Forest 1-0 kazandı

Waltham Forest 1-0 kazandı

— 16 Ocak 2017

Forest’ın kazandığı son maçtan bir görüntü. (Fotoğraf: Waltham Forest website)

Gençlerle takviyeli kadrosuyla sahaya çıkan Waltham Forest sahasında konuk ettiği Hullbridge Sports’u 1-0 mağlup etti.

Hafta sonu oynanan puan mücadelesinde Forest, 41. dakikada attığı golle üç puanı kazandı. Karşılaşmayı 26 biletli seyirci izledi.

Waltham Forest, 28 maçta 41 puanla bir sıra yükselerek 12. duruma geldi.

Forest’ın bu haftaki maç programı şöyle:

18 Ocak Çarşamba

19.45 Ilford-Waltham Forest (lig)

21 Ocak Cumartesi

15.00 Takeley-Waltham Forest (lig)

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

12 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 828

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close