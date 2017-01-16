Waltham Forest 1-0 kazandı
— 16 Ocak 2017
Forest’ın kazandığı son maçtan bir görüntü. (Fotoğraf: Waltham Forest website)
Gençlerle takviyeli kadrosuyla sahaya çıkan Waltham Forest sahasında konuk ettiği Hullbridge Sports’u 1-0 mağlup etti.
Hafta sonu oynanan puan mücadelesinde Forest, 41. dakikada attığı golle üç puanı kazandı. Karşılaşmayı 26 biletli seyirci izledi.
Waltham Forest, 28 maçta 41 puanla bir sıra yükselerek 12. duruma geldi.
Forest’ın bu haftaki maç programı şöyle:
18 Ocak Çarşamba
19.45 Ilford-Waltham Forest (lig)
21 Ocak Cumartesi
15.00 Takeley-Waltham Forest (lig)
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