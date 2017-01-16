YEŞİLADA (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle anlattılar)

Trump’tan “Brexit” yorumu— 16 Ocak 2017
ABD Başkanlığını 20 Ocak’ta devralacak olan Donald Trump, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkma kararının çok zekice olduğunu belirtti.
Yeşilada, düştüğü 2.Küme’den tekrar yükselmek için mücadele veriyor. Yeşiladalı’ların ilk yarı görüşleri şöyle:
Yeşilada (Oktay Amasyalı)
Futbol adına iyiydik ancak sonuç olarak başarılı olamadık. Zaten bizim uzun yıllardan beri birlikte oynanan 7-8 futbolcudan oluşan iskelet kadromuz bulunuyor. Kadromuz ilerleyen haftalarda oturmaya başladı. Bizim öncelikli amacımız şampiyonluk değil. Futbol oynamak, lige katkı sağlamak ve güzel bir ortamın olmasına çalışmak önceliklerimiz arasında. Bizim için sadece kazanmak, yenilmek çok önemli değil. Ama ikinci yarıda daha iyi bir Yeşilada sahada olacaktır.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak