YEŞİLADA (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle anlattılar)

Yeşilada, düştüğü 2.Küme’den tekrar yükselmek için mücadele veriyor. Yeşiladalı’ların ilk yarı görüşleri şöyle:

Yeşilada (Oktay Amasyalı)

Futbol adına iyiydik ancak sonuç olarak başarılı olamadık. Zaten bizim uzun yıllardan beri birlikte oynanan 7-8 futbolcudan oluşan iskelet kadromuz bulunuyor. Kadromuz ilerleyen haftalarda oturmaya başladı. Bizim öncelikli amacımız şampiyonluk değil. Futbol oynamak, lige katkı sağlamak ve güzel bir ortamın olmasına çalışmak önceliklerimiz arasında. Bizim için sadece kazanmak, yenilmek çok önemli değil. Ama ikinci yarıda daha iyi bir Yeşilada sahada olacaktır.