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Açelya’dan iki altın madalya daha

— 17 Ocak 2017

Judo’da 2016’nın en başarılı sporcusu seçilen Kıbrıs Türk asıllı judocu Açelya Toprak, yeni yılla birlikte madalya toplamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu İskoçya’nın Glasgow kentindeyapılan Scottish Open Championship’e katılan genç judocumuz, gençler ve büyüklerde rakip tanımadı. Gençler 57 kilo’da altın madalyaya rahat ulaşan Açelya Toprak, büyükler 63 kiloda’da aynı başarıyı tekrarladı ve birincilik kürsüsüne çıktı.

İngiltere Judo Federasyonu, 2020’de yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunları için Açelya Toprak’ı özel eğitime aldı. Büyük bir ihtimalle Tokyo’da İngiliz Milli Takımı’nı temsil edecek olan Açelya Toprak’tan antrenörleri altın madalya bekliyor.

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