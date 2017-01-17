Londra Gazete
Son haberler
16 Ocak 2017 - Turizm sektöründe dev anlaşma
15 Ocak 2017 - “Ulaşıma zam yapılması doğru bir karar mı?”
14 Ocak 2017 - Obama’yı nasıl bilirdiniz?
14 Ocak 2017 - Brexit ve Kıbrıs meselesi Toplum Merkezinde konuşulacak
14 Ocak 2017 - Birlik Cemi gönülleri bir araya getirdi
Home / Türkiye / Brüksel ajanlarına göre Erdoğan tasfiyeyi önceden planlamıştı

Brüksel ajanlarına göre Erdoğan tasfiyeyi önceden planlamıştı

— 17 Ocak 2017

 

 

İngiliz The Times gazetesi, dünya haberleri sayfasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ordudaki görevden almaları 15 Temmuz’daki darbe öncesi planladığına dair bir istihbarat raporunu yazdı.

Bruno Waterfield’ın Brüksel’den yazdığı habere göre Avrupa Birliği istihbarat merkezi INTCEN’in raporunda Erdoğan’ın ordudaki tasfiyeyi 15 Temmuz darbe girişimi öncesi planladığı yer alıyor:

“Bu rapor Türk hükümetinin öne sürdüğü, Fethullah Gülen’in darbe girişiminin arkasında olduğu iddialarıyla çelişiyor.”

24 Ağustos 2016 tarihli raporda şu ifadelerin yer aldığı aktarılıyor:

“Bir darbe yapma kararı, yaklaşmakta olan tasfiyenin korkusuyla alındı. Gülenciler, Kemalistler (sekülerler), AKP muhalifleri ve fırsatçılardan oluşan bir grup askerin darbe girişiminin arkasında olması olası. Gülen’in girişimde doğrudan rol almış olması ise düşük ihtimal.

“Darbe girişimi, önceden planlanan görevden almalar için hızlandırıcı bir etki yarattı”.

GÜLENCİLER, ERDOĞAN’IN HAREKETLERİNİ KONTROL EDEBİLİYORDU

Gazeteye göre raporda Gülen müritlerinin onlarca yıldır devlet içinde gizlice örgütlenerek “Erdoğan’ın hareketlerini kontrol edebilen ve ülkedeki durumu etkileyebilen” bir güce ulaştığı, fakat ordu içindeki Gülencilerin darbe yapacak güçte olmadığı ve bunun Türk hükümetinin iddialarıyla çeliştiği aktarılıyor:

“AB istihbarat örgütleri, geniş çaplı bir görevden alma dalgasının başlayacağı söylentisi üzerine Erdoğan’ın seküler muhalifleri tarafından destek gördü, Suriye’deki duruma ve Kürtlere müdahaleye itiraz edenler tarafından ateşlendi.

“Erdoğan başarısız darbe girişimini kullandı ve olağanüstü hâl ilan ederek AKP’ye muhalif olanlara karşı geniş bir baskı kampanyası başlattı.

“Büyük gözaltı dalgaları önceden planlanmıştı.” (bbctürkçe)

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

12 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 828

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close