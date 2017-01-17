Dış borsalarda Brexit endişesi

İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından Brexit planlarının açıklanmasını bekleyen global piyasalar, “sert Brexit” korkularını nedeniyle kayıplar yaşıyor.

Asya borsaları ve İngiliz Sterlini, yatırımcıların İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından Brexit planlarının açıklanmasının beklenmesiyle bugün gerilerken, yatırımcılar planlar sonucu İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) ortak pazarına erişimini kaybetmesinden endişe duyuyorlar.

İngiltere’nin kendisini AB’nin “yarısı içinde yarısı dışında” bırakacak bir anlaşma aramayacağını söyleyen May’in ofisi, günün ilerleyen saatlerinde başbakanın yaklaşan ayrılık görüşmeleri konusundaki 12 önceliğini sıralayacağı bir konuşma yapacağını açıkladı.

Basında çıkan haberlere göre bu öncelikler arasında AB’nin ortak pazarından ayrılmak ve İngiltere’nin sınırlarına yeniden tamamen hakim olmak bulunurken, bu maddeler yatırımcılar arasında endişeye neden olan ve sterlinin dolar karşısında yaklaşık 30 yıldır en düşük seviyeye gerilemesine neden olan “sert Brexit” korkularını da tetikliyor.

Japonya dışındaki Asya Pasifik piyasalarını takip eden MSCI endeksi yüzde 0.1 gerilerken, Japonya Nikkei endeksi yüzde 0.4 düşerek beş haftanın en düşük seviyesine geriledi.

ABD vadeli hisseleri de yüzde 0.3 düştü.

Dün tatil dolayısıyla kapalı olan ABD piyasaları da bugün yeniden açılıyor.

İngiliz Sterlini de dolar karşısında 7 Ekim’den bu yana en düşük seviyeye gerileyerek 1.2050 dolardan işlem gördü. (dünya.com)