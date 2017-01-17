Londra Gazete
Son haberler
16 Ocak 2017 - Turizm sektöründe dev anlaşma
15 Ocak 2017 - “Ulaşıma zam yapılması doğru bir karar mı?”
14 Ocak 2017 - Obama’yı nasıl bilirdiniz?
14 Ocak 2017 - Brexit ve Kıbrıs meselesi Toplum Merkezinde konuşulacak
14 Ocak 2017 - Birlik Cemi gönülleri bir araya getirdi
Home / İngiltere ve Londra / Dış borsalarda Brexit endişesi

Dış borsalarda Brexit endişesi

— 17 Ocak 2017

İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından Brexit planlarının açıklanmasını bekleyen global piyasalar, “sert Brexit” korkularını nedeniyle kayıplar yaşıyor.

Asya borsaları ve İngiliz Sterlini, yatırımcıların İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından Brexit planlarının açıklanmasının beklenmesiyle bugün gerilerken, yatırımcılar planlar sonucu İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) ortak pazarına erişimini kaybetmesinden endişe duyuyorlar.

İngiltere’nin kendisini AB’nin “yarısı içinde yarısı dışında” bırakacak bir anlaşma aramayacağını söyleyen May’in ofisi, günün ilerleyen saatlerinde başbakanın yaklaşan ayrılık görüşmeleri konusundaki 12 önceliğini sıralayacağı bir konuşma yapacağını açıkladı.

Basında çıkan haberlere göre bu öncelikler arasında AB’nin ortak pazarından ayrılmak ve İngiltere’nin sınırlarına yeniden tamamen hakim olmak bulunurken, bu maddeler yatırımcılar arasında endişeye neden olan ve sterlinin dolar karşısında yaklaşık 30 yıldır en düşük seviyeye gerilemesine neden olan “sert Brexit” korkularını da tetikliyor.

Japonya dışındaki Asya Pasifik piyasalarını takip eden MSCI endeksi yüzde 0.1 gerilerken, Japonya Nikkei endeksi yüzde 0.4 düşerek beş haftanın en düşük seviyesine geriledi.

ABD vadeli hisseleri de yüzde 0.3 düştü.

Dün tatil dolayısıyla kapalı olan ABD piyasaları da bugün yeniden açılıyor.

İngiliz Sterlini de dolar karşısında 7 Ekim’den bu yana en düşük seviyeye gerileyerek 1.2050 dolardan işlem gördü. (dünya.com)

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

12 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 828

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close