Glasgow, yerel para birimini kullanacak

İngiltere’deki yerel para birimi örnekleri de gazetenin geniş yer ayırdığı konuydu.

Brixton ve Bristol gibi kentlerden sonra İskoçya’nın en büyük kenti Glasgow’un da kendi yerel para birimini piyasaya sürmeye hazırlandığını yazan i, sadece kentteki belli noktalarda geçecek olan yerel para biriminin yerel ekonomiler üzerinde olumlu etkisi olduğunu yazdı. (bbctürkçe)