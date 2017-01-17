Göztepe FC London Futbol Akademi kuruldu

Londra’da sayıları artan futbol okullarına yepyeni bir isim daha katıldı.

Türkiye’nin ve İzmir’in köklü kulüplerinden olan Göztepe, Londra’da gençlere yönelik futbol okulu açma kararı verdi.

Leyton’daki Drapers Field tesislerinde 21 Ocak günü yapılacak açılışla faaliyete geçecek okulda 7-15 yaş arası çocuklar ve gençlere futbol eğitimi verilecek. Halen Türkiye’de PTT Birinci Ligi’nde yer alan ve şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe’ye yeni yıldızlar kazandırmayı da amaçlayan okulun haftada üç gün eğitim vereceği açıklandı.

Futbol Okulunda kaleci antrenörü ve yönetici olarak Hüseyin Yuney ile yine yönetici ve antrenör olarak Bora Orsel görev yapacak. Ayrıca antrenör olarak da Ali Ege Çatal eğitim ekibinde yer alacak.

Yönetici Hüseyin Yuney, uzun yıllar futbolun içinden gelen, tecrübeli kişiler olduklarını belirterek, Londra’daki gençlerimize en iyiyi vermeye çalışacaklarını söyledi. Yüney, okula katılacak öğrenci sayısına göre antrenör sayısının toplam beşe çıkacağını vurguladı.

Göztepe FC London Futbol Akademi’ye kayıt yaptırmak için başvurulacak telefon numaraları ve adresler şöyle:

Bora Orsel: 07786 263 227-Hüseyin Yuney: 07711 142 490, Facebook: goztepefclondon academy, Email: goztepefclondon@gmail.com, Internet: www.goztepe.com.tr

İZMİR’DE İMZALAR ATILDI

Öte yandan İzmir’de Göztepeli yetkililerle biraraya gelen Hüseyin Yüney ve Bora Orsel, Londra Futbol Okulu ile ilgili bir sözleşme imzaladı. İmza törenine Kulüp Yönetim Kurulu üyesi Doğan Mutlu ile Altyapı Sportif Koordinatörü Aytuğ Sönmez katıldı.

Bora Orsel ve Hüseyin Yüney, hedeflerinin sıcak bir aile ortamı içinde iyi insan, iyi sporcu yetiştirip, futbol alanlarına geleceğin yıldızlarını kazandırmak olduğunun altını çizdi.