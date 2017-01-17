Haringey’de yüzüne bardak atılan bir kişi gözünü kaybetti

Kuzey Londra’nın Haringey bölgesindeki bir barda yüzüne bardak atılan bir erkek, sağ gözünü kaybetti.

Yılbaşı gecesi, Green Lanes, Grand Parade’deki The Salisbury’de yaşanan olayda bir erkek, elindeki tepsiye çarptığı için kızarak, bir bardağı yüzüne attığı mağdurun sağ gözünün görme kabiliyetini kaybetmesine neden oldu. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki mağdurun gözünü, doktorlar acil olarak ameliyata almasına karşılık kurtaramadı.

Haringey CID’den Dedektif Müfettiş Adam Rose, “Kurbana kalıcı göz hasarı veren veren kötü bir saldırı” olarak nitelediği olayla ilgili 26 yaşındaki bir kişinin ağır bedensel zarar vermek suçlamasıyla tutuklandığını söyledi. Dedektif Rose, saldırganın Mart ayının sonuna kadar kefaletle bırakıldığını belirterek, olayla ilgili tanıklardan yardım istedi.

Saldırı hakkında bilgisi olanları Wood Green Polis İstasyonu’na 020 3276 4079 veya 101 numaralı telefonlardan, Crimestoppers’ın 0800 555 111 numarası ile @MetCC tweet adresi üzerinden ulaşabilecekleri kaydedildi.