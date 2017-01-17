Kuran okutan kilise polis korumasında— 17 Ocak 2017
İngiltere’de bir kilisede Kuran okunmasına izin verilmesinin ardından yaşananlar The Times sayfalarında yer aldı.
İngiltere’de bir kilisede Kuran okunmasına izin verilmesinin ardından yaşananlar The Times’ın sayfalarında yer aldı.
Kraliyete bağlı üst düzey bir din görevlisinin bu hareketin ardından kiliseyi “Müslümanların elinde korkunç infazlara maruz kalan Hıristiyanlardan özür dilemeye çağırması” üzerine başlayan tartışmalar sonrasında aşırı sağcılardan gelen tehditler nedeniyle Kuran okunmasına izin veren kilise polis koruması istemek zorunda kalmıştı. (bbctürkçe)
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