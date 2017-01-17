Londra’da OHAL, KHK ve başkanlık protestosu

TÜRKİYE’NİN gündeminden düşmeyen OHAL, KHK ve başkanlık sistemi tartışmaları DGB’nin çağrış ile Londra’da düzenledi.

Demokratik Güç Birliği bileşenleri, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı şehirlerinde, sonrasında ise Türkiye genelinde uygulanan olağan üstü hal kararı, kanun hükmünde kararnameler ve başkanlık sistemini protesto etti. Oxford Caddesi yakınlarında bulunan İngiliz devlet televizyonu BBC önünde toplanan yaklaşık iki yüz elli kişi önce burada yapılan konuşmaları dinledi, Konuşmacılar arasında DGB’ye destek veren yabancı kurum temsilcileri ve gazeteci yazar Mustafa Yalçıner vardı.

Gazeteci yazar Mustafa Yalçıner

“İSLAM BOMBA OLUP ARAMIZDA PATLIYOR”

Gazeteci yazar Yalçıner, eylemcilere hitaben şu konuşmayı gerçekleştirdi: “Türkiye giderek zor yaşanan, yaşanmakta zorlanılan bir ülke olamaya çoktan dönüştü. 15 Temmuz askeri darbe girişimini fırsat bilip her gün darbe yapıyorlar Türkiye halklarına. Meclisi çalışmaz kılıyorlar, Milletvekillerini, HDP Eş Genel Başkanlarını tutukluyor, hakimleri ve savcıları istedikleri türden çalıştırıyorlar, gazeteci bırakmadılar; gazetecileri hapse atıyorlar, hızla anayasayı değişmek için meclisi yirmi dört saat çalıştırıyorlar ve sonuçta pankartlarda yazılı olduğu gibi bir faşist diktatörlük kurmaya çalışıyorlar. Yolu yarıladılar hatta yarıyı da geçtiler. İşten atılanların sayısı yüzbinleri geçti; hep darbe bahane ediliyor. İslam diyorlar insanların inançlarını istismar ediyorlar. İslam terör olup, bomba olup aramızda patlıyor, eline otomatik tüfeği alıp bar basıyor. Milliyetçilik, vatan diyorlar vatandaşlığı satışa çıkarıyorlar. Her şey paraya döndürüldü, cepler şişirildi ama ülkede egemenliğin tek elde toplanması için elden gelen arda konulmuyor. Türkiye böyle bir ülke ve uluslararası dayanışmaya ihtiyacı her geçen gün artıyor.”

“İngiltere’de elimizden geleni ardımıza koymayalım. Türkiye’deki gidişatın önünü kesmek, bir faşist diktatörlüğün kurulmasını önlemek ve bu saldırganlığı püskürtmek başta Türkiye’nin işçileri, emekçileri, Türkleri, Kürtleri, Çerkesleri, her inançtan insanları olmak üzere hepimizin görevi. Yardımınıza Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyacı var, hepimiz mücadele hattında kalalım. Ya engelleyeceğiz onları ya da onlar bizi bastıracak.”

Yapılan konuşmaları dinleyen göstericiler ardından polis kordonu eşliğinde Piccadilly Meydanına yürüdü. Ünlü Eros heykelinin basamakları ve önünde toplanan göstericiler burada da yapılan konuşmalar ve atılan sloganların ardından protesto gösterisini sonlandırdı.