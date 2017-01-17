MEHMETÇİK (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle anlattılar)

Oxford Üniversitesi’nden aldığı ret mektubundan resim yaptı— 17 Ocak 2017
İngiltere’de Claudia Vulliamy isimli bir öğrenci Oxford Üniversitesi’nden aldığı ret mektubunu soyut resim çalışmasına dönüştürdü.
İlk yarıda istediği yerde olmayan Mehmetçik, devre arasında teknik adam değişikliği yaşadı. Onun görüşleri ve beklentileri şöyle:
Mehmetçik (Bilge Tana)
Göreve geldiğim bu hafta kupada finale kalmak güzel bir duygu. İlk yarıda dört maçını izlediğim Mehmetçik kavgacı bir ekip görünümü vermişti. Gerekli ayıklamaları yaparak, bazı takviyelerle ikinci yarıya başlayacağız. Amacım güzel futbol oynayan, temiz bir takım yaratmak. Yenilenen kadromuzla, en iyi futbolu GS FC’nin oynuyor dendiği bu kümede hedefimiz en azından ikinci olarak üst kümeye yükselmek. Tabii rakiplerimizin kaybedeceği puanları da beklememiz gerekecek. Bu ilk maçı da sahadaki futbolcularla, menajer arasındaki işbirliğinin kazandırdığını da söylemek isterim.
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