Oxford Üniversitesi’nden aldığı ret mektubundan resim yaptı

İngiltere’de Claudia Vulliamy isimli bir öğrenci Oxford Üniversitesi’nden aldığı ret mektubunu soyut resim çalışmasına dönüştürdü. Annesinin sosyal medyada paylaştığı resme 40 bin kişi yeniden paylaşım ve beğenilerle destek verdi.

Vuilliamy, Eylül ayında Oxford Üniversitesi’nin Wadham Koleji Klasik Diller Bölümüne kayıt olmak için başvuru yaptı.

18 yaşındaki öğrenci, üniversiteden ret mektubu aldı. Aldığı mektuptan kestiği cümleleri, soyut renklerle boyayıp tuvale aktardı. Tuvalin fotoğrafı, öğrencinin annesi Louisa Saunders tarafından Twitter’da paylaşıldı.

Paylaşım, Twitter kullanıcılarından büyük destek gördü. 50 bine yakın kullanıcı Vuilliamy’nin resmini yeniden Twitter’dan paylaştı.

Öğrenci, her zaman Oxford’dan mektup gelmediğini belirtip, “Bence çok anlamlı. Ben bunun başka bir şeye, eğlenceli bir şeye dönüştürmeyi düşündüm” dedi.

Annesi Louisa Saunders ise ret mektubunun geldiğini kızından öğrendiğini, eve geldiğinde tuvalin tamamlanmış olduğunu söyledi. Oxford’dan kabul alamayan Vulliamy, Durham Üniversitesi’ne girdi.

Bununla ilgili de “Aklım Oxford’da kalmadı. Durham’dan kabul aldığım için çok mutluyum” dedi. (bbctürkçe)