Parkinson için köpekbalığı karaciğeri umudu— 17 Ocak 2017
Gazetedeki bir diğer sağlık haberi ise Parkinson hastalarını ilgilendiriyor.
İngiltere’deki sağlık sisteminin sorunlarına tam sayfa ayıran Daily Telegraph, sezaryan yapan bir annenin yetersiz bakımdan yaşamını yitirdiğini, ülkedeki hemşirelere ayrılan bütçede kesintiye gidileceğini ve kadın doğum bölümlerinde doğum yapan annelere “inekler gibi” davranıldığına yönelik şikayetleri aktardı.
Gazetedeki bir diğer sağlık haberi ise Parkinson hastalarını ilgilendiriyor. Yeni bir araştırmaya göre köpekbalığı karaciğerinde bulunan bir madde, beyinde oluşan ve Parkinson hastalığına yol açan katmanların oluşmasını engelleyebilir ve oluşmuş olsalar bile zarar vermesinin önüne geçebilir. (bbctürkçe)
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