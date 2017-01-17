Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük Londra’da anıldı

Kuzey Kıbrıs tarihinin ve Kıbrıs Türklüğünün büyük öncüleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş, ölümlerinin yıldönümünde Londra’da gerçekleşen büyük bir mevlit etkinliğiyle anıldı.

Kuzey Londra Haringey’deki Kıbrıs Türk Toplum Merkezi içerisindeki Kıbrıs Evi’nde gerçekleşen etkinlik, Limasollular Derneği ve Kuzey Londra Türk İslam Vakfı tarafından organize edildi. Katılımcılar arasında bulunan önemli isimlerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Konsolos Ülkü Alemdar, Konsey Başkanı Leyla Kemal ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin hazır bulundu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“YETENEKLERİ VE BECERİLERİYLE TÜRK HALKINA İLHAM OLMUŞ İKİ LİDER”

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, yaptığı konuşmada iki liderin Kıbrıs Türkleri için verdiği tarihi mücadeleyi anlattı.

“Toplum lideri Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkına hizmet veren bir tıp doktoru olmasının yanında, parti kuran siyasetçi, Halkın Sesi gazetesinin sahibi, köşe yazarı, Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Türk halkına iadesi için verdiği mücadeleyi başaran ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmuştur.

“Sayın Rauf Denktaş, bir hukukçu olarak yetişmiş, Dr. Küçük’ten toplum lideri meşalesini devralan bir dava adamı olarak en zor koşullarda, kısıtlı şartlarda, baskı ve tehdit altındaki Kıbrıs Türk halkına cesaret ve moral vererek, zekasıyla, cesaretiyle, bilgisi ve becerisiyle önderlik yapmıştır… Dr. Küçük ve Denktaş, iki halk adamı olarak, Kıbrıs Türk halkı ile bütünleşerek, ömürlerini Kıbrıs davası uğruna mücadele vererek, barışçı müzakereler yoluyla Kıbrıs Türk halkı için yaşanabilir ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için çalışmışlardır.”

Anma programını organize eden İngiltere Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan ve Kuzey Londra Türk İslam Vakfı Başkanı Tevfik R. Zekai de yaptıkları konuşmalarda, merhum Küçük ile Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkına yaptıkları hizmetleri anlatırken, iki lideri vefatlarının yıldönümünde rahmetle andıklarını dile getirdiler.

Program kapsamında konuklara lokma, helva ve limon çiçeği suyu dağıtılırken, etkinlikte Kıbrıs İslam Topluluğu Cemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim El Bakayi tarafından Dr. Küçük ve Denktaş’ın ruhları için mevlid-i şerif okutuldu.