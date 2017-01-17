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Silahlı ayaklanma çağrısı yaptılar

— 17 Ocak 2017

 

Rum lider Nikos Anastasiadis

İsviçre’nin Cenevre kentinde Kıbrıs 5’li konferansının yapıldığı gün oluşturulan bir Facebook sayfası Rum basınının ilgisini çekti. “Milli Muhafız İhtilal Kuvvetleri” adını taşıyan bu sayfa Rum lider Nikos Anastasiadis hükümetine karşı silahlı ayaklanma çıkarmayı amaçlıyor.

Rum Politis gazetesinin haberine göre, Rum lider Nikos Anastasiadis hükümetine karşı halkı silahlı ayaklanmaya çağıran radikal grup, “Kıbrıs halkına itaat” talep ediyor.

Sayfadaki bir paylaşımda “seferi, muvazzaf, profesyonel ve milis her türden silahlı personel inançla devlet kuvvetlerine katıldı ve güçlerini Kıbrıs halkının hizmetine verdi. Cenevre’de bulunan diktatör hükümeti devirmek ve demokratik bir devlet kurmak için güçlerimizi birleştirmeliyiz” ifadesi yer aldı.

Sayfada ayrıca Rum milli muhafız ordusu askerlerine orduya itaat etmeme çağrısı yapıldı.

Rum halkından da oluşturulacak ihtilal ordusunun yanında yer almaları istendi. Rum istihbarat birimleriyse sayfayla ilgili çalışma başlattı. (KıbrısHaber)

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