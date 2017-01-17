Theresa May, bugün önemli açıklamalar yapacak

İngiliz basınının gündeminde Başbakan Theresa May’in Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) süreciyle ilgili bugün yapması beklenen açıklama var.

“May piyasaları yatıştırmak için sert Brexit vizyonunu sergiliyor” manşetiyle çıkan The Times gazetesi, May’in konuşmasında net bir ayrılıktan bahsedileceğini, İngiltere’nin ortak pazar ve serbest dolaşım dahil olmak üzere AB’den tamamen ayrılacağını yazdı.

Gazeteye göre gümrük birliğinden çıkma konusu ise henüz netleşmedi.

Haberi iki sayfa ayırarak işleyen The Times, May’in ABD ile bir ticaret anlaşması imzalamak için acele etmemesi gerektiği yönünde uyarıldığını da belirtti. Gazete, IMF’nin İngiltere’ye yönelik tahmin güncellemesini de yazdı: İngiltere’nin 2017 büyüme tahmini yüzde 1.1’den 1.5’e çekildi.

The Times, Donald Trump’ın Meksika’da bir fabrika inşa etmekte olan BMW’nin ithalat vergilerini artırabileceğine yönelik açıklamalar sonrasında Alman otomotiv şirketlerinin hisselerinde yaşanan değer kaybına da dikkat çekti. Gazete Trump’ın New York sokaklarında Amerikan arabasından daha çok Alman arabası görmekten duyduğu rahatsızlığı hatırlatırken Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel’in “Bu durumu değiştirmek istiyorlarsa daha iyi arabalar üretmeye baksınlar” sözlerine yer verdi. (bbctürkçe)