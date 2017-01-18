72 yaşındaki İngiliz vatandaşı Müslüman oldu

Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren İngiltere uyruklu 72 yaşındaki Terence Kincaid, Müslüman olup “Harun” ismini aldı.

Bodrum ilçesinde yaklaşık 10 yıldır yerleşik olarak yaşamını sürdüren İngiltere vatandaşı Kincaid, Müslümanlığı tercih etti. Kincaid, yaşadığı Bodrum‘daki arkadaşlarından etkilenerek dinini değiştirmeye karar verdi.

Kincaid, Bodrum Müftülüğüne başvuruda bulundu. Burada düzenlenen ihtida töreninde, kelimeişehadet getiren Kincaid, Müslüman olup “Harun” ismini aldı.

Bodrum Müftüsü Ali Ünal, Kincaid’e Kur’an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.

Kincaid’ın mart ayında Bodrum‘daki bir turizmci arkadaşıyla umreye gitmek için müracaatta bulunduğu da öğrenildi. (aa)