72 yaşındaki İngiliz vatandaşı Müslüman oldu— 18 Ocak 2017
Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren İngiltere uyruklu 72 yaşındaki Terence Kincaid, Müslüman olup “Harun” ismini aldı.
Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren İngiltere uyruklu 72 yaşındaki Terence Kincaid, Müslüman olup “Harun” ismini aldı.
Bodrum ilçesinde yaklaşık 10 yıldır yerleşik olarak yaşamını sürdüren İngiltere vatandaşı Kincaid, Müslümanlığı tercih etti. Kincaid, yaşadığı Bodrum‘daki arkadaşlarından etkilenerek dinini değiştirmeye karar verdi.
Kincaid, Bodrum Müftülüğüne başvuruda bulundu. Burada düzenlenen ihtida töreninde, kelimeişehadet getiren Kincaid, Müslüman olup “Harun” ismini aldı.
Bodrum Müftüsü Ali Ünal, Kincaid’e Kur’an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.
Kincaid’ın mart ayında Bodrum‘daki bir turizmci arkadaşıyla umreye gitmek için müracaatta bulunduğu da öğrenildi. (aa)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak