Barking’de genç kıza vurup kaçan Mercedes’in şoförü aranıyor— 18 Ocak 2017
Doğu Londra’nın Barking bölgesinde yaya kaldırımında yürüyen genç kıza çarpıp kaçan bir aracın sürücüsü aranıyor.
Doğu Londra’nın Barking bölgesinde yaya kaldırımında yürüyen genç kıza çarpıp kaçan bir aracın sürücüsü aranıyor.
Ripple Road’da 13 Ocak saat 17.15 sularında meydana gelen kazada çeşitli yerlerinden yaralanan 16 yaşındaki kızın vücudunda ciddi darbeler olduğu açıklandı. Doktorların kontrolünde tedavisi devam eden kızın kafatası ve kalçasında kırıklar, kol ve bacaklarında yaralar bulunduğu belirtildi.
Genç kıza vurduktan sonra kaçan ve 28.000 sterlin değerindeki Mercedes C sınıfı aracın kazadan sonra hasarlı olduğu, plakasından bazı parçaların olay yerinde bulunduğu polis tarafından kaydedildi. Şoförün, kıza vurduktan sonra Barking merkezine doğru uzaklaştığı, aracın ön tarafında ve kaput bölümünde de bazı hasarların olmasının muhtemel olduğu Scotland Yard Police sözcüsü tarafından söylendi.
Kazayla ilgili bilgi sahibi olanların 020 8345 4955 numaralı polis, 0800 555 111 numaralı Crimestoppers veya @MetCC twetter adresine başvurabilecekleri belirtildi.
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