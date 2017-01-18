‘Dilz Cafe’nin lezzetlerini siz de mutlaka tatmalısınız

Güney Londra’nın Sydenham Road bölgesinde hizmet veren Dilz Cafe; birbirinden leziz kahvaltı, sandviç, tost, omlet çeşitleri, öğle ve akşam yemeği seçenekleriyle kısa sürede geniş bir kesimin beğenisini kazanmayı başardı.

Yaklaşık 15 yıl blackcap sektöründe topluma hizmet veren Kuzey Kıbrıs kökenli İbrahim Mevlana yönetiminde faaliyet gösteren Dilz Cafe, Güney Londra’da yiyecek sektörüne farklı bir anlayış getirdi.

BİR BUÇUK YILDA İKİ ŞUBE

Yiyecek sektörüne bundan 1.5 yıl önce Kent Erith’te Dilz Cafe’nin ilk şubesini açarak giren ve bir anlamda hayalini gerçekleştirmiş olan İbrahim Mevlana, ikinci şubesini de üç ay önce Sydenham Road’da hizmete soktu.

Yiyecek sektöründe yeni atılımlarla kalıcı olmayı ve hep farklılıklar getirmeyi hedeflediğini anlatan İbrahim Mevlana, iki şubesinin de, bulundukları bölgede bütün etnik kökenlerden ilgi gördüğünü, dolayısıyla bundan aldıkları güç ve destekle işlerine dört elle sarıldıklarını vurguladı.

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“İLK GÜNKÜ HEYECANLA ÇALIŞIYORUZ”

Dilz Cafe yöneticisi İbrahim Mevlana, “Yiyecek sektörüne girmiş olmaktan ve hizmetimizin kısa sürede toplumda ilgi görmesinden dolayı çok memnunum. Ekibimle birlikte ilk günkü heyecanla çalışıyoruz. Geleneksel İngiliz kahvaltısı, Türk kahvaltısı, sandviç, tost, omlet çeşitleri, special yemekler, mezeler ve akla gelebilecek daha pek çok aparatif yiyecekle en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Dilz Cafe’ye gelen bir müşteri bizden kolay kolay vazgeçemiyor. Biz de ‘yüzde 100 müşteri memnuniyeti’ çerçevesinde gerek hizmet, gerek hijyen ve gerekse uygun fiyat prensibimizden vazgeçmiyoruz” dedi.

HAFTANIN YEDİ GÜNÜ KALİTELİ HİZMET

11 Sydenham Road, London, SE26 5ET adresinde bulunan Dilz Cafe’yi siparişleriniz için 020 8659 7091 numaralı telefondan arayabilir veya Pazartesi’den Cuma’ya 06.00- 17.00, Cumartesi 07.00- 17.00 ve Pazar günleri 08.00 17.00 saatleri arasında ziyaret ederek birbirinden lezzetli kahvaltı, sandviç ve yemek çeşitlerinin tadına bakabilirsiniz.