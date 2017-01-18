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DİYARBAKIRSPOR (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle anlattılar)

— 18 Ocak 2017

HAYRİ KARTAL (DİYARBAKIRSPOR)

Diyarbakırspor, İkinci Küme’de geçen yıllara oranla daha tecrübeli. Play-off’u hedefleyen Diyarbakırspor’dan ilk devre değerlendirmesi şu şekilde:

Diyarbakırspor (Hayri Kartal)

Lige iyi başlamamıza rağmen, bazı Türk oyuncularımızın tutarsız davranışları nedeniyle zor durumlara düştük. Elimizde 25 lisans olmasına karşın bazı maçlarda yönetici olmama rağmen sahaya çıkıp oynanak zorunda kaldım. Yeni aramıza katılan grupla birlikte çıkış içine girdik. Son iki maçı kazandık ve ikinci yarıya umutla başlama durumundayız. Hedefimiz öncelikle play-off’a kalıp, Birinci Küme’ye yükselmektir. Bunu başarmaya çalışacağız.

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