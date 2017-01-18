Erdoğan, Britanya Parlamento heyetini kabul etti

İskoçya’da ikinci bağımsızlık referandumu— 18 Ocak 2017
Gazete İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon’un açıklamalarını ise şöyle aktardı:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Crispin Blunt ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha Özhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ile diğer yetkililer katıldı. (aa)
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