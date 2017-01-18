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Eşini düğünden 1 hafta sonra aldatmış!

— 18 Ocak 2017

Amir Khan ve eşi Faryal Makhdoom.

Pakistan asıllı İngiliz Şampiyon boksör Amir Khan’ın evlendikten bir hafta sonra eşini aldattığı görüntüler elden ele dolaşıyor. Görüntüleri izleyen eşi de gördüklerini “iğrenç” diye nitelendirdi.

Boks ringlerinin “yenilmez savaşçısı” Amir Khan ile masal prensesi gibi bir yaşam süren Faryal Makhdoom’un gıpta edilen yuvasının üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

SANAL ORTAMDA YAYINLANDI

Şampiyon boksör Amir Khan’ın, bir süredir basında defalarca haber olan +18’lik kaset iddiaları doğrulandı. Khan’ın, Amerikalı bir modelle internet üzerinden yaşadığı ilişkiyi içeren kaset sanal ortamda yayınlandı.

Faryal Makhdoom

DÜĞÜNDEN BİR HAFTA SONRA ALDATMIŞ

Gündeme bomba gibi düşen bu görüntülerin; Amir Khan’ın karısı Faryal Makhdoom’la çok konuşulan düğünlerinden sadece birkaç hafta sonra çekildiği iddia ediliyor. Görüntülerdeki modelin Amer Khan’ın evlenmeden üç yıl önce ilişki yaşadığı Arizonalı bir model olduğu söyleniyor.

EŞİ DE GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ

Amir Khan’ın, son yıllarda sosyal medyada sergilediği lüks yaşam tarzı nedeniyle bir internet fenomenine dönüşen karısı Faryal Makhdoom’un da görüntüleri izlediği ve “iğrenç” diye nitelendirdiği de konuşuluyor. (haberler.com)

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