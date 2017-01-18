İngiliz müziğinin yeni keşfi: Nilüfer Yanya

İngiltere’de enflasyon son üç yılın en yüksek seviyesinde— 18 Ocak 2017
İngiltere’de yıllık enflasyon geçtiğimiz Aralık ayında, bir önceki aydaki yüzde 1.2 seviyesinden 1.6’ya yükselerek 2014 yılının temmuz ayından sonraki en yüksek seviyeyi gördü.
2016 yılında, Nilüfer Yanya ismi, “Sıradaki büyük isim”, “Keşif” başlıklı haberler arasında sıkça kendisine yer buldu.
Dahası, İngiliz müzik medyası, Yanya’yı benzer müzik yapan bir çok ünlü İngiliz sanatçı ile de karşılaştırılıyor.
21 yaşındaki Londralı sanatçının, ilk kaydı olan “Small Crimes”ı yayınlaması sonrası başlayan ilgi ise İngiltere sınırlarını aşarak Türkiye’ye ulaşmış durumda.
Sanatçı bir İngiliz anne ile Türkiye doğumlu sanatçı bir babanın kızı olan Nilüfer Yanya da, 2016’nın kendisi için çok güzel geçtiğini mutlulukla açıklıyor.
27 Ocak’ta İstanbul’da bir konser verecek olan Nilüfer Yanya ile Londra’da “The Lexington”da verdiği konseri öncesi bir araya geldik ve Türk dinleyicilerinin ilgisini nasıl karşıladığını sorduk. (bbctürkçe)
NOT: Nilüfer Yanya ile yapılan video özel ropörtajı bbctürkçe.com’dan izleyebilirsiniz.
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