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İngiliz müziğinin yeni keşfi: Nilüfer Yanya

— 18 Ocak 2017

2016 yılında, Nilüfer Yanya ismi, “Sıradaki büyük isim”, “Keşif” başlıklı haberler arasında sıkça kendisine yer buldu.

Dahası, İngiliz müzik medyası, Yanya’yı benzer müzik yapan bir çok ünlü İngiliz sanatçı ile de karşılaştırılıyor.

21 yaşındaki Londralı sanatçının, ilk kaydı olan “Small Crimes”ı yayınlaması sonrası başlayan ilgi ise İngiltere sınırlarını aşarak Türkiye’ye ulaşmış durumda.

Sanatçı bir İngiliz anne ile Türkiye doğumlu sanatçı bir babanın kızı olan Nilüfer Yanya da, 2016’nın kendisi için çok güzel geçtiğini mutlulukla açıklıyor.

27 Ocak’ta İstanbul’da bir konser verecek olan Nilüfer Yanya ile Londra’da “The Lexington”da verdiği konseri öncesi bir araya geldik ve Türk dinleyicilerinin ilgisini nasıl karşıladığını sorduk. (bbctürkçe)

 NOT: Nilüfer Yanya ile yapılan video özel ropörtajı bbctürkçe.com’dan izleyebilirsiniz.

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