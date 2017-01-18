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İngiltere’de enflasyon son üç yılın en yüksek seviyesinde

— 18 Ocak 2017

 

İngiltere’de yıllık enflasyon geçtiğimiz Aralık ayında, bir önceki aydaki yüzde 1.2 seviyesinden 1.6’ya yükselerek 2014 yılının temmuz ayından sonraki en yüksek seviyeyi gördü.

Sterlin’de Brexit referandumunun ardından hızlanan değer kaybı bunda etkili olurken uzmanlar bu durumun önümüzdeki aylarda tüketici harcamalarında da etkili olmasını bekliyor.

James Bevan, yatırım uzmanı, CCLA: “Enflasyonun yükselişinde zayıflayan para biriminin doğrudan ve hızlı bir etkisi var. Yiyecek fiyatları yükselme eğilimine girdi. Enerji fiyatları arttı. Bu bir problem olacak mı olmayacak mı belli değil. Bu, enflasyonun, hız kazanmasıyla birlikte ücret enflasyonu haline gelip gelmemesine bağlı. Böyle olursa, rekabetçiliği azaltacağı gibi karlılığı da düşürecektir.”

İngiltere Merkez Bankası fiyat artış hızını çok yakından izliyor ve bu durumun İngiltere ekonomisinin Brexit referandumu sonrasındaki şok dalgasını atlatmasını sağlayan tüketici harcamalarına muhtemel etkisini ölçmeye çalışıyor.

Mark Carney, İngiltere Merkez Bankası Başkanı: “Şu anda hane halkı harcamalarında tamamen Brexit’le ilişkili bir belirsizlik hali hakim. Tasarruf oranları düşmeye başlıyor. Borçlanma seviyesi bir hayli yükseldi.”

İngiltere’nin Avrupa Birliği‘nden ayrılık kararıyla sonuçlanan, geçtiğimiz haziran ayında yapılan Brexit referandumunun ardından Sterlin, Dolar karşısında yüzde 20 Euro karşısında da 13 değer kaybetti. (euronews)

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