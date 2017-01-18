İskoçya’da ikinci bağımsızlık referandumu

The Times gazetesi, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon’un Thereas May’in konuşmasının ardından yaptığı açıklamalarını ise şöyle aktardı:

“Bu anlaşma ekonomik olarak bir felaket yaratma potansiyeli taşıyor ve İskoçya’yı ikinci bir referanduma yaklaştırıyor. “İngiltere yönetimi, İskoçya’nın ortak pazarda kalmasını sağlamak için bizimle masaya oturmak zorunda.

“Ortak pazardan ayrılmak İskoçya’nın çıkarlarına aykırıdır. İskoçya’nın geleceğine karar verme hakkı elimizden alınamaz.” Gazetenin yorum köşesinde ise Ben Chu’nun AB ortak pazarının Thatcher’ın hayali olduğunu hatırlatan bir makale yer aldı.

Uçak şirketi Airbus’ın tek kişilik ve otomatik pilotlu uçan arabalar geliştirme planı da gazetede yer alan bir diğer haberdi. (bbctürkçe)