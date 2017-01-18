LTM, Ömer Rızalı Interwood’u eleyip yarı finale kaldı

Londra Türk Master takımı (LTM), LFA Veteran Cup’ta büyük başarıya imza attı. Rakip sahada güçlü rakibi Interwood’u penaltı atışları sonunda eleyen LTM, yarı finale yükseldi.

Interwood takımında, bir zamanlar Türkiye’de Denizlispor ve Trabzonspor formaları da giyen Londra doğumlu ve Kıbrıs Türk asıllı futbolcu Ömer Rıza da forma giydi. Oyunun ilk yarısında Interwood’un kazandığı penaltıyı Ömer Rıza kullandı. Ancak kaleci Okan bu atışı önledi ve devre 0-0 sonuçlandı.Maçın 80. dakikasında Interwood 1-0 öne geçti. İki dakika sonra LTM’in geliştirdiği atakta Alpay skoru 1-1 yaptı. Uzatmaların oynanmadığı kupada direkt beşer penaltı atışına geçildi. Bu atışlarda rakibine 3-0’lık üstünlük sağlayan LTM, LFA Veteran Cup’ta son dört takım arasına kaldı. LTM’nin atışlarını Bayram, Timi ve Sezai gole çevirdi. Veli atıştan sonuç alamazken, Interwood üç penaltı vuruşunu da değerlendiremedi.