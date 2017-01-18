İngiltere basınının gündeminde Başbakan Theresa May’in Avrupa Birliği’nden ayrılık sürecine (Brexit) dair yaptığı açıklamalar var.

Financial Times gazetesi “May Brexit endişelerini yatıştırdı ama İngiltere’nin kötü bir anlaşma imzalamayacağı uyarısında bulundu” manşetiyle çıkarken başbakanın Brexit sonrası İngiltere’ye küresel bir rol biçtiğini ve AB ile gümrük birliğinde kalma isteğine yönelik açıklamasını öne çıkardı.

Financial Times, Avrupa Birliği’yle bir serbest ticaret anlaşması imzalanmasının hedeflendiğini yazarken açıklamanın ardından sterlinin yüzde 2.9 değer kazandığını aktardı.

Gazete, May’in “Avrupa Birliği’nden ayrılıyoruz ama Avrupa’dan ayrılmıyoruz” sözlerine de yer verdi.

Gazetenin siyaset editörü George Parker ise May’in konuşmasının yalnızca İngiltere’nin pazarlık planını içerdiğine, sonucun AB ile Brüksel’de yapılacak pazarlık ile belli olacağına dikkat çekti. (bbctürkçe)