Üyeliği tehlikeye giren TTFF, LFA ile biraraya geliyor

Bu yıl 40’ncı sezonunu yaşayan Türk Toplumu Futbol Federasyonu, bağlı olduğu Londra Futbol Birliği (LFA)’den atılma tehlikesi ile karşı karşıya.

Küçük Kaymaklı ile Yeşilada arasında oynanan 2.Küme maçı hakkında LFA’nin verdiği karara uymayan TTFF, gelen sert bir cevap üzerine zor durumda kaldı. LFA’nin email yoluyla gönderdiği yazıda TTFF ve tüm kulüplerin, karara uymamaları halinde üyeliklerinin dondurulacağı uyarısında bulunuldu.

Türk Ligi 2.Küme’ye dahil Brimsdown Stadı yan sahasında oynanan Küçük Kaymaklı-Yeşilada arasında oynanan karşılaşma 2-2 sona ermiş, ancak ev sahibi takım rakibin tüzük gereği lisanslarını getirmediği gerekçesiyle itirazda bulunmuştu. Futbol Federasyonu yönetimi de yaptığı toplantıda itirazı kabul ederek, maçın üç puanını Küçük Kaymaklı takımına vermişti.

Yeşilada bu karara Londra Futbol Birliği’ne başvurarak dört noktada itiraz yaparak, lisans kontrollerinin online sistem üzerinden yapılmaya başlandığını, bu nedenle sahada lisans kontrolüne gerek olmadığını belirtmişti. LFA de Yeşilada’nın itirazını kabul ederek, karşılaşmanın skorunun yeniden 2-2 olarak ilan edilmesi için TTFF’e kararını bildirmişti.

Federasyon yönetimi ise maçın oynandığı tarihte tüzükte lisansların sahada kontrolünün yapılacağı yolunda madde olduğunu vurgulayarak, bunun da LFA tarafından onaylandığını hatırlatarak ilk kararında ısrar etmişti ve bu durumu da bildirmişti.

Geçtiğimiz günlerde gelen yazıda ise LFA kararlarının kesin olduğu vurgulanarak bunun uygulanması gerektiği bildirildi TTFF’nin buna uymaması durumunda üyeliğinin durdurulacağı ve bundan kulüplerin de etkileneceğinin altı çizildi.

LFA İLE BULUŞMA KARARI

Federasyon yönetimi son yaptığı toplantıda LFA’ye başvurarak bir toplantı talebinde bulunmaya karar verdi. LFA yetkilileri Federasyonun isteğini kabul etti. Tarafların bu akşam biraraya gelerek soruna bir çözüm arayacağı öğrenildi.

YEŞİLADA “LFA’NİN KARARININ UYGULANMASINI İSTİYORUZ” DEDİ

Yeşilada Kulübü yöneticisi Oktay Amasyalı üç gün üçünde kararın en kısa sürede uygulanmaması halinde LFA’ye yeniden başvuru yaparak TTFF’i şikayet edeceklerini açıkladı. Amasyalı, “İşin üzüzcü yanı Fedearsyonun LFA kararını uygulamamaktaki ısrarına karşı tek bir kulübün bile karşı çıkmaması. Bu durumda ister TTF, isterse tüm kulüpler ceza alsın bizi ilgilendirmiyor. Alınan kararın uygulaması için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

MEHMET GÖZDE: LFA İLE BULUŞACAĞIZ

Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Gözde ise LFA’de son katıldıkarı savunma toplantısında kendileri aleyhine suçlama yapılmadığını, Yeşilada’nın başvurusundaki dört noktanın üçünde haklı bulunduklarını, diğerinde de tüzük maddesinde düzeltme istendiğini belirterek, TTFF aleyhine bir karar çıkmamasına rağmen, maçın skoru hakkında kendilerine gönderilen kararı anlaşılmaz buldukları için tepki gösterdiklerini söyledi. Kulüplerin de maçlarda lisans kontrollerinde orijinal lisansı görmek istediklerinin, yaptıkları oylamada ortaya çıktığını kaydeden Gözde, “Şu anda Londra’daki tüm ligker bazında online lisans işlemine başlayan sadece biziz. Ama bu zaman alacak. Bazı çalışmalar daha yaptıktan sonra uygulamaya resmen başlayacağız” dedi. LFA’den gelen son uyarı yazısına rağmen haklı kararlarında ısrar edeceklerini söyleyen Mehmet Gözde, bu nedenle LFA’den ortak bir toplantı talep ettik. Olumlu cevap aldık. Tüm yönetim kurulumuz ile birlikte LFA heyeti ile görüşerek sorunu çözeceğimize inanıyorum” dedi.

DUMLUPINAR’IN İTİRAZI GEÇERSİZ

Mehmet Gözde, sezon başında Dumlupınar Kulübü’nün geçen yıl şampiyon olan Trabzonspor’un, Doğan TB takımında lisanslı olduğunu söylediği iki futbolcuyu oynattığı ve bu nedenle kazandığı kupanın geri alınması yolundaki şikayetinin de geröekleri yansıtmadığını söyledi. Gazete haberleri ve video görüntüleriyle Uğur ve Baran adlı iki futbolcunun lisanslarının sezon başında Trabzonspor için çıkartıldığının ispatlandığını belirten Gözde, bu olayda Dumlupınar Kulübü’nün bazı kişiler tarafından yanlış yönlendirildiğini iddia etti.