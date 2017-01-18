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Yeni Boğaziçi çeyrek finalde: 2-0

— 18 Ocak 2017

London Sunday Challenge Cup’ta Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi Yeni Boğaziçi, büyük başarı göstererek çeyrek finale damgasını vurdu.

London Sunday Challenge Cup’ta Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi Yeni Boğaziçi, büyük başarı göstererek çeyrek finale damgasını vurdu.

Wadham Lodge’daki sahasının kapalı olması nedeniyle Edmonton Community School’un halı sahasına alınan karşılaşmada temsilcimiz ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu. Çok mücadeleci geçen karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı.

Walthamstow Red Star karşısında ikinci yarıda daha  arzulu görünen Yeni Boğaziçi, Shane’nin vuruşuyla ilk golünü kazandı. Karşılaşmanın son dakikaları içinde bir atak daha geliştiren Yeni Boğaziçi, bu kez Funji ile ikinci sayısına kavuştu.

Yeni Boğaziçi çeyrek finalde Türk Ligi Birinci Küme’nin diğer temsilcisi Yalova ile yarı finale kalmak için oynayacak.

YALOVA’NIN MAÇI HAFTAYA KALDI

Öte yandan aynı kupada yer alan Yalova’nın Pazar sabahı rakip sahada Brickley FC ile oynaması gereken karşılaşma saha zeminin oynamaya müsait olmaması nedeniyle yapılamadı. Bu maç gelecek Pazar (22 Ocak) yine aynı sahada oynanacak.

 

Yeni Boğaziçi, Challenge Cup’ta çeyrek finalde olmanın keyfini yaşıyor.

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