2. Dünya Savaşı referansı tartışma yarattı— 19 Ocak 2017
İ gazetesinin manşetinde İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın “Fransa bizi 2. Dünya Savaşı tarzı cezalandırmaya kalkışmasın” sözleri yer aldı.
İ gazetesinin manşetinde İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın “Fransa bizi 2. Dünya Savaşı tarzı cezalandırmaya kalkışmasın” sözleri yer aldı.
Johnson’un sözlerine Avrupa’dan tepki gelirken Başbakan Theresa May, Johnson’ı destekledi.
Gazeteye göre Hindistan da Brexit sonrasında vatandaşlarının İngiltere’de daha kolay çalışma izni almasını istiyor. Ülke aksi takdirde görüşülmekte olan serbest ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymayacak.
İngiliz ekonomisine dair bir diğer haberde ülkedeki işsizlik oranının son 10 yılın en düşük seviyesine gerilediği, fakat aynı zamanda ülkedeki iş gücünün de düştüğü yer aldı. Ülkede çalışan nüfusun çalışma çağındaki nüfusa oranı yüzde 74.5 ile tarihin en yüksek seviyesine çıkarken çalışan kişi sayısı 10 yıl önceye göre 9 bin azalarak 31.8 milyon oldu. (bbctürkçe)
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