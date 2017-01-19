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5’li konferans tamamlandı

— 19 Ocak 2017

 

İsviçre’de Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde “ güvenlik ve garantiler” konusunun ele alındığı 5’li konferans tamamlandı. Kıbrıs’taki taraflar ile garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’den çalışma gruplarının katıldığı  toplantı dün başlamıştı.

Kıbrıs Türk tarafını Müzakereci Özdil Nami başkanlığındaki bir çalışma grubunun temsil ettiği 2 günlük toplantıda, tarafların güvenlik ve garantilerle ilgili pozisyonlarının listelendiği bir çalışma yapıldı.

BM Genel  Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin toplantının tamamlanması nedeniyle açıklama yapacağı öğrenildi. (Yenidüzen)

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