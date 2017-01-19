Engelli yolcunun otobüs davası— 19 Ocak 2017
İngiltere’de otobüste engelliler için ayrılan alana bebek arabası bırakıldığı için otobüse binemeyen ve otobüs şirketini dava eden Doug Paulley, firmaya açtığı davayı kazandı.
İsviçre’de Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde “ güvenlik ve garantiler” konusunun ele alındığı 5’li konferans tamamlandı. Kıbrıs’taki taraflar ile garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’den çalışma gruplarının katıldığı toplantı dün başlamıştı.
Kıbrıs Türk tarafını Müzakereci Özdil Nami başkanlığındaki bir çalışma grubunun temsil ettiği 2 günlük toplantıda, tarafların güvenlik ve garantilerle ilgili pozisyonlarının listelendiği bir çalışma yapıldı.
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin toplantının tamamlanması nedeniyle açıklama yapacağı öğrenildi. (Yenidüzen)
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