“Brexit yorucu ve üzücü bir süreç olacak— 19 Ocak 2017
Guardian gazetesi “May’e ‘kolay bir Brexit bekleme’ dendi” manşetiyle çıktı.
Guardian gazetesi “May’e ‘kolay bir Brexit bekleme’ dendi” manşetiyle çıktı. Gazete, Avrupa Parlamentosu Brexit müzakerecisi Guy Verhofstadt’ın yaptığı açıklamalara yerdi.
Verhofstadt, İngiltere’nin ortak pazardan çıktıktan sonra ortak pazarın avantajlarına erişmesinin mümkün olmadığını söylemişti:
“İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra Avrupa projesinin en iyi kısımlarının içinde kalmayı sürdürebilmesi bir hayaldir.
“İngilizler bu hayalden uyandıklarında AB de İngiltere’ye adil davranacaktır.
“Umarım İngilizler bunun bir AB vatandaşı açısından ne kadar kabul edilemez olduğunu görür.
“Brexit yorucu ve üzücü bir süreç olacak.”
BİR KAYBEDEN VAR VE O BİZ DEĞİLİZ
Gazetenin yorum sayfasına yazan Simon Jenkins, Brexit’in bir poker gibi olduğunu ve Theresa May’in pazarlığa yüksekten başlamasının doğru olduğunu yazarken Fransız Libération gazetesinin yazarlarından Jean Quatremer ise “Avrupa’dan bakınca tek bir kaybeden görüyoruz – ve o biz değiliz” başlıklı bir makale kaleme aldı. (bbctürkçe)
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