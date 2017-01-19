Cyprus Paradise Kuzey Londra’da hizmete giriyor

Turizm sektörünün başaralı markalarından Cyprus Paradise Kuzey Londra’daki yeni şubesini haftaya hizmete sokuyor.

Türkçe konuşan toplumlara daha kaliteli, daha hızlı ve daha ucuz fiyat politikaları ile hizmet vermeyi amaçlayan turizm devi, yeni şubenin bu yıl açılacağının müjdesini verdi. Konu hakkında açıklama yapan firmanın Genel Menajeri Kemal Kenan, halka daha yakın olmak için 559 Green Lanes, Haringey, N8 0RL adresindeki ofislerini açarak Cyprus Paradise kalitesini müşterilerinin ayaklarına getirdiklerini söyledi. Cyprus Paradise’ın Kuzey Londra’da açılacak yeni şubesinde Happydays Holidays kurucusu Faik İzzet ve Kıbrıs Türk Hava Yolları eski çalışanlarından oluşan profesyonel bir ekiple hizmet vereceklerini belirten Kemal Kenan, hizmetler ve ürünler hakkında şunları söyledi: “Cyprus Premier çatı firması altında hizmet veren Cyprus Paradise, müşterilerine sadece uçak bileti ve paket tatil değil araç kiralamadan yer hizmetlerine kadar oldukça geniş ürün yelpazesi ile hizmet verecek.”

19 NOKTADAN KIBRIS’A UÇUŞ İMKANI

Genel Menajer Kenan, “Cyprus Paradise farkı ile Birleşik Krallık içindeki 19 havalimanından Kıbrıs’a uçuş yapıyoruz. Ercan ve Larnaka havalimanlarına gerçekleşen uçuşlar ile tatilcilere seçmiş oldukları konaklama tesislerine transfer ve yer hizmetleri sunuyoruz. Müşterilerimiz ise büyük hava yolları şirketleri ile yapmış olduğumuz anlaşmalar çerçevesinde kaliteli ve ucuz uçuş fırsatları elde ediyorlar.” dedi.

HER ÜLKEYE ÖZEL PARADISE

Cyprus Paradise marka adıyla Kıbrıs yoğunluklu tatil planları ve fırsatları sunan firma devam eden alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başta Türkiye olmak üzere seçilmiş ülkelere özel hizmet vermeye hazırlanıyor. “Örneğin Cyprus Paradise gibi Turkey Paradise ismi ile Türkiye’ye özel hizmetler ve fırsatlar sunacağız.” diyen firma Genel Menajeri Kenan, kurumsal hizmet anlayışı çerçevesinde kalite ve müşteri memnuniyetlerini en üst seviye çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti.

BRITISH TRAVEL AWARDS’IN SAHİBİ

Birleşik Krallık’ın en prestijli turizm ödülü olan British Travel Awards’ı kendi dalında üç yıl üst üste kazanan Cyprus Paradise, bu yıl da “Doğu ve Güneydoğu Avrupa’ya Seyahat Düzenleyen En İyi Tatil Şirketi” ödülünü kazandı.