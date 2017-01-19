DOĞAN TB (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle anlattılar)

Doğan TB, gençlerden oluşan bir kadroyla ilk yarıda mücadele etti. Doğan TB, ilk devre yorumu şöyle:

Doğan Türk Birliği (Alp Ermiya)

Bu sezon lige çok ama çok genç bir takımla başladık. Takımın yaş ortalması 16. Sadece kalecimiz Baran 17 yaşında. Genç takım olarak İkinci Küme’ye katıldık. Onların oynadıkları her maç tecrübelerine mutlak katkı koydu. Şimdi kendilerine güvenleri arttı. Bir kaç takviye ile kadroyu yeniledik. İkinci yarıda daha çok sayıda galibiyet almak için sahaya çıkacağız.