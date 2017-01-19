Engelli yolcunun otobüs davası

İngiltere’de otobüste engelliler için ayrılan alana bebek arabası bırakıldığı için otobüse binemeyen ve otobüs şirketini dava eden Doug Paulley, firmaya açtığı davayı kazandı.

İngiltere’de 4 yıl önce yaşanan olayda, tekerlekli sandalyesi ile binmek istediği halk otobüsünde kendisi için ayrılan alanda yer bulamayan bedensel engelli Doug Paulley, otobüs firmasına açtığı davayı kazandı. Paulley, dava sonucunu bir zafer olarak değerlendirdi.

”TEKERLEKLİ SANDALYELER, BEBEK ARABALARINDAN ÖNCELİKLİ OLMALI”

Davada, otobüs şoförünün bedensel engelli Paulley’e tekerlekli sandalyesi için otobüste yer açması için daha çok gayret göstermesi gerektiği ve halk otobüslerinde tekerlekli sandalyelerin bebek arabalarından öncelikli olması gerektiğine karar verildi.

ŞOFÖRÜN UYARISINA KARŞI ARABAYI KALDIRMAYI REDDETTİ

İngiltere’nin Leeds kentinde dört yıl önce yaşanan olayda bedensel engelli Paulley, tekerlekli sandalyeleri için ayrılan alanda bebek arabası bulunması nedeniyle otobüse binemedi. Şoförün uyarısına karşın bebek arabasını yerinden kaldırmayı reddeden yolcu yüzünden otobüse binemeyen Paulley, otobüs firması FirstGroup’a dava açtı.

”OTOBÜS ŞİRKETİ KURALLARI ÇİĞNEDİ”

Paulley dava gerekçesinde otobüs şirketinin “gerektiği durumlarda bebek arabalarının bulunduğu alanların tekerlekli sandalyelere bırakılması gerektiği” kuralını çiğnediğini belirtti.

DAVA 4 YIL SÜRDÜ

Yüksek mahkemeye kadar taşınan ve 4 yıl süren dava sonunda yargıç Paulley’i haklı buldu. Mahkeme başkanı, otobüs şoförünün yolcuların durumlarını dikkatlice göz önünde bulundurması gerektiğini, bebek arabalı yolcunun yer vermeyi reddetmesi halinde otobüsü hareket ettirmeme gibi yaptırımlarda bulunması gerektiğini kaydetti.

”BİNLERCE ENGELLİ İÇİN ZAFER”

Dava sonucunu büyük bir sevinçle karşılayan Paulley, ise söz konusu kararın kendisi gibi engelli olan binlerce insan için bir zafer niteliğinde olduğunu söyledi.

Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu ise kararın engelli insanların hakları için bir zafer olarak değerlendirdi.

İSTANBUL’DA YAŞANAN BENZER OLAYDA İETT ŞOFÖRÜ İŞTEN ÇIKARILDI

İngiltere’deki bu olay bir süre önce İstanbul‘daki bir halk otobüsünde tekerlekli sandalyesi ile otobüse binmek isteyen engelli bir vatandaş ile otobüs şoförü arasında yaşanan tartışmayı hatırlattı. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde halk otobüsünün şoförü, tekerlekli sandalyesi ile otobüse binmek isteyen kişiye kapıdaki rampayı açmak zorunda olmadığını söylemişti. Sosyal medyada tepki çeken olayda İETT şoförü görevden uzaklaştırılmıştı. (DHA)