Hüseyin Akkoyun 12 yıl hapis yatacak

MEHMET Değerli cinayetinde katil zanlısı Hüseyin Akkoyun suçlu bulundu.

Geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşen Mehmet Değerli cinayetinde, geçen hafta sıcak gelişmeler yaşandı. Zanlılar arasında ismi geçen 47 yaşındaki Hüseyin Akkoyun, Southwark Crown Court Mahkemesi tarafından 12 Ocak Perşembe günü 20 yıllık arkadaşı Mehmet Değerli’yi öldürmekten suçlu bulundu. 49 yaşındaki Değerli’yi öldüren Akkoyun, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayet davasındaki zanlılar arasında bulunan ve Akkoyun’un 21 yaşındaki yeğeni olan Mustafa Alparslan ise beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Londra’da geçen yıl Haziran ayında evinden teravih namazı için çıkan Kayseri Çiftlik’li Mehmet Değerli, darp edilerek öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polisin aile çevresine verdiği bilgiye göre olay Londra’nın Dalston bölgesinde Kingsland High Street yakınlarında gece saat 11.00 sularında meydana gelmişti. Olay yerine yetişen sağlık ve güvenlik ekiplerinin Değerli’nin cansız bedeni ile karşılaşması üzerine cinayete dair acil soruşturma başlatılmıştı. Cinayetin ardından birinci şüpheli sıfatı ile gözaltına alınan 46 yaşındaki Hüseyin Akkoyun, 11 Haziran Cumartesi günü çıkarıldığı Thames Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. 11 Haziran’da tutuklanan Akkoyun yakalandığında ellerindeki yaralar ve şişikler dikkat çekiyordu. Cinayetin Değerli’nin Hüseyin Akkoyun’un eski eşi ile bir ilişkisi olma şüphesi sonucu işlendiği Londra Met Polisi tarafından belirtildi.

“BUNUNLA YÜZLEŞEMİYORUM”

Maktul Değerli’nin eşi yaptığı açıklamada, olayın ardından Türkiye’de yaşamaya başladığını belirterek, “Bununla yüzleşemiyorum. Her şey Mehmet’i hatırlatıyor. Çocuklarım altı aydır okula gitmiyor. Bana “Babamızı görmeyecek miyiz?” diye soruyorlar.” dedi.