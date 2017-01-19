Londra Gazete
Son haberler
19 Ocak 2017 - Hüseyin Akkoyun 12 yıl hapis yatacak
18 Ocak 2017 - Trump ve Amerikan kamuoyu
17 Ocak 2017 - Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük Londra’da anıldı
17 Ocak 2017 - Londra’da OHAL, KHK ve başkanlık protestosu
16 Ocak 2017 - Turizm sektöründe dev anlaşma
Home / Toplum haberleri / Hüseyin Akkoyun 12 yıl hapis yatacak

Hüseyin Akkoyun 12 yıl hapis yatacak

— 19 Ocak 2017

Hüseyin Akkoyun.

MEHMET Değerli cinayetinde katil zanlısı Hüseyin Akkoyun suçlu bulundu.

Geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşen Mehmet Değerli cinayetinde, geçen hafta sıcak gelişmeler yaşandı. Zanlılar arasında ismi geçen 47 yaşındaki Hüseyin Akkoyun, Southwark Crown Court Mahkemesi tarafından 12 Ocak Perşembe günü 20 yıllık arkadaşı Mehmet Değerli’yi öldürmekten suçlu bulundu. 49 yaşındaki Değerli’yi öldüren Akkoyun, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayet davasındaki zanlılar arasında bulunan ve Akkoyun’un 21 yaşındaki yeğeni olan Mustafa Alparslan ise beraat etti.

Mehmet Değerli.

NE OLMUŞTU?

Londra’da geçen yıl Haziran ayında evinden teravih namazı için çıkan Kayseri Çiftlik’li Mehmet Değerli, darp edilerek öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polisin aile çevresine verdiği bilgiye göre olay Londra’nın Dalston bölgesinde Kingsland High Street yakınlarında gece saat 11.00 sularında meydana gelmişti. Olay yerine yetişen sağlık ve güvenlik ekiplerinin Değerli’nin cansız bedeni ile karşılaşması üzerine cinayete dair acil soruşturma başlatılmıştı. Cinayetin ardından birinci şüpheli sıfatı ile gözaltına alınan 46 yaşındaki Hüseyin Akkoyun, 11 Haziran Cumartesi günü çıkarıldığı Thames Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. 11 Haziran’da tutuklanan Akkoyun yakalandığında ellerindeki yaralar ve şişikler dikkat çekiyordu. Cinayetin Değerli’nin Hüseyin Akkoyun’un eski eşi ile bir ilişkisi olma şüphesi sonucu işlendiği Londra Met Polisi tarafından belirtildi.

“BUNUNLA YÜZLEŞEMİYORUM”

Maktul Değerli’nin eşi yaptığı açıklamada, olayın ardından Türkiye’de yaşamaya başladığını belirterek, “Bununla yüzleşemiyorum. Her şey Mehmet’i hatırlatıyor. Çocuklarım altı aydır okula gitmiyor. Bana “Babamızı görmeyecek miyiz?” diye soruyorlar.” dedi.

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

19 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 829

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close