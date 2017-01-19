İngiltere ticaret seferinde— 19 Ocak 2017
“İngiltere ticaret seferine çıktı” manşetiyle yayınlanan Daily Telegraph Çin, Hindistan, Avustralya ve 9 farklı ülkenin İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalamak için sıraya girdiğini yazdı.
“İngiltere ticaret seferine çıktı” manşetiyle yayınlanan Daily Telegraph Çin, Hindistan, Avustralya ve 9 farklı ülkenin İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalamak için sıraya girdiğini yazdı.
Gazeteye göre Yüksek Mahkeme, önümüzdeki Salı günü Brexit’i başlatacak olan İngiltere’nin AB’ye ayrılma isteğini belirtmesi öncesinde konunun Meclis’te görüşülmek zorunda olup olmadığı hakkında nihai kararını açıklayacak.
Brexit sürecinin başlatılmasıyla birlikte nefret suçlarında yeni bir dalganın tetikleneceği uyarısı da gazetedeki bir diğer haberdi. Uyarı, Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı David Isaac’tan geldi.
Gazetenin birinci sayfasında yer verdiği başka bir haber ise İngiltere’nin tarihinde ilk defa Manş tünelinden tank geçirmesiydi. İngiltere bu hamleyi Rusya’nın olası bir saldırısı durumunda Doğu Avrupa’ya destek götürme kapasitesini ölçmek için gerçekleştirdi. (bbctürkçe)
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