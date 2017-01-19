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Kerim Frei, Birmingham’a geldi

— 19 Ocak 2017

Beşiktaş‘ın başarılı kanat oyuncusu Kerim Freiİngiltere Championship ekiplerinden Birmingham ile anlaştı.

Siyah-beyazlı takımda düzenli olarak forma giyemeyen Kerim Freiİngiltere‘ye geri döndü. Özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş‘in yedek kulübesinde kalacak oyuncularına takımdan ayrılabileceği yönünde rapor vermesinin bu transferde etkili olduğu bildiriliyor.

Olcay Şahan’ın ardından Kerim Frei‘de siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı forma ile 113 maça çıkan genç kanat oyuncusu rotayı İngiltere‘ye çevirdi. Alınan bilgilere göre Kerim Frei için Championship ekiplerinden Birmingham’ın Beşiktaş‘a 2,5 milyon Avro ödediği ifade edildi.

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