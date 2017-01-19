Kerim Frei, Birmingham’a geldi

Kuzey Londra’daki otobüste tacizci şoku— 19 Ocak 2017
LONDRA polisi, 6 Kasım 2016 Pazar günü, 24 yaşındaki bir genç kızı Islington Green yakınlarında taciz eden 40 yaşlarındaki suçluyu yakalamak için çalışma başlatıldığını bildirdi.
Beşiktaş‘ın başarılı kanat oyuncusu Kerim Frei, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham ile anlaştı.
Siyah-beyazlı takımda düzenli olarak forma giyemeyen Kerim Frei, İngiltere‘ye geri döndü. Özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş‘in yedek kulübesinde kalacak oyuncularına takımdan ayrılabileceği yönünde rapor vermesinin bu transferde etkili olduğu bildiriliyor.
Olcay Şahan’ın ardından Kerim Frei‘de siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı forma ile 113 maça çıkan genç kanat oyuncusu rotayı İngiltere‘ye çevirdi. Alınan bilgilere göre Kerim Frei için Championship ekiplerinden Birmingham’ın Beşiktaş‘a 2,5 milyon Avro ödediği ifade edildi.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak