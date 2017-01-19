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Kuzey Londra’daki otobüste tacizci şoku

— 19 Ocak 2017

LONDRA polisi, 6 Kasım 2016 Pazar günü, 24 yaşındaki bir genç kızı Islington Green yakınlarında taciz eden 40 yaşlarındaki suçluyu yakalamak için çalışma başlatıldığını bildirdi. Zanlının, genç kızın kendini korumak için savunmaya geçtiği anda 341 numaralı otobüse binerek olay yerinden uzaklaştığını açıklayan polis, şüphelinin eşkalini de yayınladı. Tacizcinin 40 yaşlarında beyaz tenli ve olay günü siyah takım elbise giydiği belirtildi.

Tacizciyi görenlerin Detective Constable Micheal Halifax’a 101 numaralı hattan veya Crimestoppers’a 0800 555 111 numaralı telefondan ulaşabilecekleri de açıklandı.

 

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